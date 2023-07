Mercredis pétanque – Entourage BarOurcq Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Du mercredi 05 juillet 2023 au mercredi 30 août 2023 :

mercredi

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Evènement GRATUIT et ouvert à TOUS

Vous êtes fan de pétanque ou vous souhaitez simplement passer un moment de convivialité ? Rejoignez nous tous les mercredis après-midi autour d’une partie de pétanque !

Dans un fabuleux cadre à proximité du bassin de la Villette, venez profiter d’une après-midi chaleureuse tout en jouant à la pétanque !

Joueurs aguerris ou débutants, tout le monde est la bienvenue pour cette activité, nous vous attendons avec impatience pour cet événement phare de l’été !

On se donne rendez-vous tous les mercredis après-midi, à partir de 17h au BarOurcq (68 quai de la Loire, 75019 Paris) – Evènement GRATUIT

Le réseau Entourage

Une association qui donne aux personnes exclues et isolées les réseaux de soutien dont elles ont besoin pour rebondir et leur permettre de reprendre leur place dans la société.

Découvrez l’application disponible sur les smartphones : Bit.ly/applientourage :

La possibilité de créer des groupes locaux d’affinités

Plus de contenus (vidéos, podcast, etc.) pour comprendre, agir et s’inspirer

Plus d’événements de proximité

BarOurcq 68 quai de la Loire 75019 Paris

Contact : https://bit.ly/appentourage +33611040614 louis@entourage.social https://www.facebook.com/EntourageIdf https://www.facebook.com/EntourageIdf https://app.entourage.social/actions/ew_Dwu2sh24o

Entourage En pleine action !