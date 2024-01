Mercredis nature SOS animal en Détresse ! CPIE Saint-Martin-de-Seignanx, mercredi 24 avril 2024.

Mercredis nature SOS animal en Détresse ! CPIE Saint-Martin-de-Seignanx Landes

L’association pour la sauvegarde de la faune sauvage et centre de soin «Paloume » vient nous guider dans les bons gestes à adopter pour secourir un animal sauvage en détresse et savoir quoi faire ou ne pas faire. Tout public dès 6 ans.

– Rendez-vous à 14h au CPIE à St-Martin-de-Seignanx

– 5€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans

– Réservation avant le 23 avril, nombre de places limité

CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine cpieseignanxadour@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00



L’événement Mercredis nature SOS animal en Détresse ! Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Seignanx