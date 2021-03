Pennedepie Pennedepie Calvados, Pennedepie Mercredis Nature – Les minuscules du Bois du Breuil Pennedepie Catégories d’évènement: Calvados

Pennedepie

Mercredis Nature – Les minuscules du Bois du Breuil, 4 août 2021-4 août 2021, Pennedepie. Mercredis Nature – Les minuscules du Bois du Breuil 2021-08-04 – 2021-08-04

Pennedepie Calvados Rendez-vous à Équemauville sur le parking des Riboussailles ou de la forêt du Breuil.

Dès 6 ans – Durée 2H30

Équipement à prévoir : chaussures de marche et pique-nique Rendez-vous à Équemauville sur le parking des Riboussailles ou de la forêt du Breuil.

Dès 6 ans – Durée 2H30

Équipement à prévoir : chaussures de marche et pique-nique Rendez-vous à Équemauville sur le parking des Riboussailles ou de la forêt du Breuil.

Dès 6 ans – Durée 2H30

Équipement à prévoir : chaussures de marche et pique-nique Rendez-vous à Équemauville sur le parking des Riboussailles ou de la forêt du Breuil.

Dès 6 ans – Durée 2H30

Équipement à prévoir : chaussures de marche et pique-nique

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pennedepie Autres Lieu Pennedepie Adresse Ville Pennedepie