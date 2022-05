Mercredis Musiques du Monde – Eméa, 27 juillet 2022, .

Mercredis Musiques du Monde – Eméa

2022-07-27 – 2022-07-27

Eméa, c’est un voyage, tant une plongée introspective, qu’une évasion musicale qui nous transporte vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique Latine et autres paysages qui ont inspiré une musique plurielle. Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs modernes et urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains. Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia Coelho, naissent des créations en plusieurs langues mais un seul langage : celui de l’amour et de l’espoir.

18h30 > 21h00 : Dj set DJ Marrrtin

21h00 > Concert Eméa

Accès libre et gratuit.

https://www.emea-music.com/

