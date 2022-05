Mercredis Musiques du Monde – Dear John, 13 juillet 2022, .

Mercredis Musiques du Monde – Dear John

2022-07-13 – 2022-07-13

Amérique du nord

Vagabondage sur les routes des musiques nord-américaines.

Dear John c’est quatre femmes Lead qui s’influencent des racines de la musique américaine pour créer leurs propre univers. Leurs personnalités, histoires folkloriques ainsi que leurs harmonies vocales transmettent une énergie lumineuse dans leurs compositions et résonnent de la scène jusque dans les montagnes des Appalaches. Vous y trouverez le goût du Southern Gospel, du Bluegrass et Old-Time.

Dear John remet en question les codes musicaux et sociaux liés à la musique américaine. Profondément passionnées par cette culture, elles se nourrissent de leurs rencontres au pays des rivières et des montagnes et décident de créer une véritable rupture du genre par la modernité de leurs arrangements. Elles composent et détournent ainsi un répertoire allant des airs traditionnels Appalachiens aux chants d’espoir du Southern Gospel avec le rythme frénétique typique du Bluegrass.

18h30 > 21h00 : Dj set DJ Ordoeuvre

21h00 > Concert Dear John

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par