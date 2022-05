Mercredis Musiques du Monde – Charangua Santa Lucia Erquy, 17 août 2022, Erquy.

Mercredis Musiques du Monde – Charangua Santa Lucia Village Estival Boulevard de la Mer Erquy

2022-08-17 – 2022-08-17 Village Estival Boulevard de la Mer

Erquy 22430

Sur scène, les musiciens de la Charanga Santa Lucia se vouent corps et âme à transmettre au public la ferveur et la fougue de la «Musica Cubana» (Salsa, Timba, Mambo, Chacha, Son, Changui, Danzon).

Associant compositions originales avec quelques perles du patrimoine musical cubain, la Charanga Santa Lucia invite à qui veut bien à danser, chanter et s’éclater !!! A gozar !!!

18h30 > 21h00 : Dj set DJ ORDOEUVRE

21h00 > Concert CHARANGUA SANTA LUCIA

Ouvert à tous en accès libre et gratuit.

https://swap-music.com/artiste/dj-ordoeuvre/

