Mercredis Musique du Monde – McDonnell Trio Erquy, 10 août 2022, Erquy.

Mercredis Musique du Monde – McDonnell Trio Boulevard de la Mer 1 Rue Guérinet Erquy

2022-08-10 – 2022-08-10 Boulevard de la Mer 1 Rue Guérinet

Erquy 22430

McDonnell Trio sillonne les scènes avec sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours musical empreint de belles aventures. Son répertoire parle autant de l’Irlande que de bluegrass ou de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des migrations. D’influences folks transmises par une riche filiation familiale et musicale, il était naturel que le père et les deux fils se retrouvent aujourd’hui sur scène.

18h30 > 21h00 : Dj set Dj Freshhh en 1re partie

21h00 > Concert McDonnell Trio

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

https://mcdonnellmusic.org/

