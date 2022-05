Mercredis musicaux – Tour Maubourg Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: 29300

Quimperlé 29300 La musique de Tour-Maubourg, subtile synthèse de jazz et de house, ne cesse d’attirer les éloges de ses pairs et du public. En 2017 à la sortie de son premier EP, Trax Magazine le décrivait dès la sortie

Concert gratuit en plein air – Repli à l'espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré

