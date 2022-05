Mercredis Musicaux – Qalam & Adil Smaali, 20 juillet 2022, .

Mercredis Musicaux – Qalam & Adil Smaali

2022-07-20 – 2022-07-20

Qalam &Adil Smaali tissent un dialogue entre les musiques languedociennes, celtes, européennes et la musique berbère, s’inspirant des traditions orales et populaires. Cette rencontre souffle un vent de liberté qui lance une passerelle entre les cultures et nous transporte dans un monde sans frontières où la musique, langage universel, nous permet de vibrer ensemble.

Concert gratuit en plein air – Repli à l’espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré

