2022-08-03 – 2022-08-03 Le monde sonore d’Olor baigne dans une poésie éthérée où l’électronique se fait douce pour nous amener au-delà du réel.

