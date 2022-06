Mercredis musicaux – Cut The Alligator

Mercredis musicaux – Cut The Alligator, 17 août 2022, . Mercredis musicaux – Cut The Alligator

Huit musiciens sur scène, une voix vibrante et puissante, des cuivres déchaînés et une section rythmique sauvage fusionnent pour créer une mixture sonore unique et pleine de vie. Cut the Alligator parcourt les scènes afin de délivrer les énergies sacrées enfouies en chacun de nous, à la recherche des vibrations qui mettent le corps en transe. Concert gratuit en plein air – Repli à l'espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré

