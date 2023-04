Mercredis-moi des histoires

2022-11-16 – 2022-11-16 . Rendez-vous le mercredi 16 novembre, le mercredi 25 janvier, le mercredi 8 mars et le mercredi 17 mai à la médiathèque André Malraux à Chauny pour le rendez-vous lecture. Des histoires « coups de cœurs », « thématiques » ou … « surprises » proposées et racontées par Laetitia et Mélanie.

À partir de 5 ans Sur inscription au 03 23 38 70 99 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

