Abbaye de Bonnefont, le mercredi 21 juillet à 15:00

Après avoir évoqué les grandes caractéristiques de l’art roman et découvert de nombreux exemples caractéristiques de cette période, les enfants découvriront l’œuvre du Maître de Cabestany et devront s’en inspirer pour créer leur propre chef-d’œuvre.

5,50€/enfant

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T17:00:00

