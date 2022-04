Mercredis famille à la Fondation Bodmer Fondation Martin Bodmer Cologny Catégorie d’évènement: Cologny

Au printemps 2022, la Fondation vous propose une nouvelle aventure répartie sur 5 mercredis entre avril et mai : les mercredis famille ! Venez découvrir en famille quelques unes des pièces emblématiques de la collection à travers 5 thématiques différentes. Visites, ateliers, lectures, il y en a pour tous les goûts ! Il n’est jamais trop tôt pour entrer en contact avec la culture et la riche histoire des livres, et en famille c’est encore plus sympa ! Prix : Gratuit Public : enfants, parents bienvenus ! Inscription : requise sur [https://fondationbodmer.ch/les-mercredis-famille/](https://fondationbodmer.ch/les-mercredis-famille/)

5 nouveaux rendez-vous pour toute la famille du 27 avril 25 mai 2022, pour découvrir le musée Bodmer autrement. Fondation Martin Bodmer Route Martin-Bodmer 19-21, 1223 Cologny Cologny

