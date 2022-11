Mercredis en folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul

Mercredis en folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul, 23 novembre 2022, . Mercredis en folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul



2022-11-23

La Micro-Folie permet aux enfants de découvrir l’art et les sciences du bout des doigts grâce au musée numérique.

Vous pourrez profiter d’une visite suivie d’un atelier ou d’un jeu de société spécialement conçu pour toute la famille. Objectif : profiter d’un après-midi familial pour apprendre tout en s’amusant ! FAMILLE AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER RDV à 14h30 au Jardin archéologique de Saint-Acheul-10, rue Raymond Gourdain

Durée : 1h30 Mercredi 23 novembre : Les résidences royales

Mercredi 14 décembre : La couleur dans l’art

Mercredi 18 janvier : Jardins et représentations de la nature

Mercredi 15 mars : Les animaux dans l’art Micro-Folie-Atelier

