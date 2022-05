MERCREDIS DU TERROIR : VISITE DE L’EXPLOITATION « LES PRAIRIES DES VERMEILS » À COURTILLERS Courtillers Courtillers Catégories d’évènement: Courtillers

Sarthe

MERCREDIS DU TERROIR : VISITE DE L’EXPLOITATION « LES PRAIRIES DES VERMEILS » À COURTILLERS Courtillers, 27 juillet 2022, Courtillers. MERCREDIS DU TERROIR : VISITE DE L’EXPLOITATION « LES PRAIRIES DES VERMEILS » À COURTILLERS Courtillers

2022-07-27 – 2022-07-27

Courtillers Sarthe Courtillers Chaque mercredi pendant l’été, venez découvrir le terroir de la Vallée de la Sarthe : découverte d’une exploitation agricole ou de l’atelier d’un artisan à l’occasion d’une visite animée par l’exploitant lui-même. Informations et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe. Fanny Guillo est productrice de plantes aromatiques et médicinales, qu’elle cultive et pour leurs nombreuses vertus. Hydrolats, huiles essentielles, tisanes et plantes sèches composent l’essentiel de sa gamme de produits. Chaque mercredi pendant l’été, venez découvrir le terroir de la Vallée de la Sarthe : découverte d’une exploitation agricole ou de l’atelier d’un artisan à l’occasion d’une visite animée par l’exploitant lui-même. Informations et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe. Courtillers

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Courtillers, Sarthe Autres Lieu Courtillers Adresse Ville Courtillers lieuville Courtillers Departement Sarthe

Courtillers Courtillers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtillers/

MERCREDIS DU TERROIR : VISITE DE L’EXPLOITATION « LES PRAIRIES DES VERMEILS » À COURTILLERS Courtillers 2022-07-27 was last modified: by MERCREDIS DU TERROIR : VISITE DE L’EXPLOITATION « LES PRAIRIES DES VERMEILS » À COURTILLERS Courtillers Courtillers 27 juillet 2022 Courtillers sarthe

Courtillers Sarthe