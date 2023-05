Mercredis des tout-petits Bibliothèque Crimée, 7 septembre 2022, Paris.

Du mercredi 07 septembre 2022 au mercredi 28 juin 2023 :

mercredi

de 10h00 à 11h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Tous les mercredis, un.e bibliothécaire vous accueille dans l’espace des tout-petits pour un temps de conseil et d’accompagnement à la lecture individuelle

Ce rendez-vous s’adresse aux jeunes parents, grand-parents, assistantes maternelles, nounous… et aux crèches et haltes garderies du quartier. Un temps pour découvrir des livres et comptines pour les tout-petits, chanter et lire avec eux et accompagner leurs premiers pas dans la bibliothèque.

Les mercredis de septembre à juin de 10h à 11h, hors vacances scolaires

Pour les 0-3 ans.

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-crimee-1749 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Malika Doray