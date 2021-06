Sens Sens Sens, Yonne Mercredis des serres, visites guidées des serres de collections tropicales Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR Ouvertes à tous, ces visites gratuites permettent aux enfants et aux adultes de se familiariser avec des plantes parfois uniques dans nos régions. Vous pourrez par exemple y découvrir l’étonnante Victoria, nénuphar tropical dont les feuilles atteignent 1,80 m. de diamètre à Sens ou encore la plante sensitive qui bouge au moindre effleurement. Visites sur inscription préalable.

Rendez-vous à l'entrée des serres du Parc du Moulin à Tan, à 15 heures. animation.nature@grand-senonais.fr +33 3 86 95 82 22

dernière mise à jour : 2021-06-22

