Musée d’histoire des sciences, le mercredi 20 octobre à 15:00

Venez en famille ou entre amis au Musée d’histoire des sciences expérimenter, manipuler et apprendre des histoires scientifiques en tous genres.

CHF 0.-

De la pomme au télescope, une histoire de la chute des corps ! Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T17:00:00

