Combourg Ille-et-Vilaine Chaque mercredi de juillet et août, de 17h30 à 19h, un concert vous est proposé sur la place Piquette à Combourg. Un événement gratuit, qui vous fera découvrir différents registres musicaux : pop/jazz, hip/hop, jazz manouche, chants de marins, musique irlandaise… Au programme : – 7 juillet : rencontre de chorale

– 14 juillet : La belle Province

– 21 juillet : Papri K

– 28 juillet : Alee et Syrans – 4 août : Mobidick

– 11 août : Cie Ladaïnha

– 18 août : Real Time

