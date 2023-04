Mercredis créatifs Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit Si vous aimez dessiner, découper, coller, créer ou jouer, ces mercredis créatifs sont faits pour vous ! Nous vous proposons plein d’activités différentes à chaque séance : atelier créatif, jeux vidéos, jeux de société… Voici les dates de nos prochaines séances au printemps : – Mercredi 19 avril – Mercredi 17 mai – Mercredi 21 juin Nos mercredis créatifs ont lieu de 16h à 17h, Salle d’animation (niveau +1) Entrée libre pour les enfants à partir de 7 ans Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0 1 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

