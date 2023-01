MERCREDIS À HISTOIRES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

MERCREDIS À HISTOIRES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 22 mars 2023, Baugé-en-Anjou . MERCREDIS À HISTOIRES À BAUGÉ Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Médiathèque Baugé

2023-03-22 – 2023-03-22 10:00:00

Médiathèque Baugé

Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire Venez découvrir des histoires et des comptines sur le thème « Les saisons ». Pour les enfants de 0 à 4 ans. Sur réservation Contes par le groupe de bénévoles du Tapis lecture Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Médiathèque Baugé Ville Baugé-en-Anjou lieuville Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

MERCREDIS À HISTOIRES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou 2023-03-22 was last modified: by MERCREDIS À HISTOIRES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 22 mars 2023 Baugé en Anjou Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire