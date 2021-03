Rennes Évènement en ligne Rennes Mercredi’Fac / Physique, chimie & géosciences Évènement en ligne Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

### L’occasion de découvrir la fac avant son bac ! Les Mercredis’Fac ce sont des échanges en visio, pour présenter les licences et surtout pouvoir répondre à VOS questions sur les cours mais également sur la vie étudiante de manière plus globale. A chaque session des enseignants et/ou des étudiants sont présents pour vous. ### Retrouvez les étudiants ambassadeurs La #TeamAmbassadeurs de l’Université de Rennes 1 est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Retrouvez-nous vite : * [Sur Facebook](https://www.facebook.com/groups/ur1ambassadeurs)

* [Sur Discord](https://discord.gg/VSj42v3mPH) ### Participez aux autres sessions Mercredi’Fac de 14h à 16h : * Mercredi 17 mars : Mathématiques & informatiques

* Mercredi 24 mars : Informatique & életronique

* Mercredi 24 mars : Santé & médecine

* Mercredi 07 avril : Physique, chimie & géosciences

* Mercredi 14 avril : Droit

* Mercredi 14 avril : Santé & médecine

* Mercredi 21 avril : Sciences de la vie et de l’environnement

Sur inscription

