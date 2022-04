Mercredi Slam Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Mercredi Slam Tours, 27 avril 2022, Tours. Mercredi Slam Tours

2022-04-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-27

Tours Indre-et-Loire Tours VENEZ JETER L�ENCRE AU BATEAU IVRE

La Meute Slam s�associe avec le nouveau Bateau Ivre pour vous proposer une sc�ne ouverte aux po�tes tous les mois. Le principe est simple, vous venez sur sc�ne pour dire votre texte, sans costumes ni d�guisements. Vous avez 3 minutes sans musique et avec ou sans notes du public (format tournoi ou pas, c�est vous qui choisissez la formule en montant sur la sc�ne)�et �videment c�est du partage, de lՎchange, du rire, de lՎmotion, de lՎcoute, du respect. Le gagnant de la sc�ne repartira avec le tr�sor des pirates du slam. Le principe est simple, vous venez sur sc�ne pour dire votre texte, sans costumes ni d�guisements. Vous avez 3 minutes sans musique et avec ou sans notes du public (format tournoi ou pas, c�est vous qui choisissez la formule en montant sur la sc�ne)� VENEZ JETER L�ENCRE AU BATEAU IVRE

La Meute Slam s�associe avec le nouveau Bateau Ivre pour vous proposer une sc�ne ouverte aux po�tes tous les mois. Le principe est simple, vous venez sur sc�ne pour dire votre texte, sans costumes ni d�guisements. Vous avez 3 minutes sans musique et avec ou sans notes du public (format tournoi ou pas, c�est vous qui choisissez la formule en montant sur la sc�ne)�et �videment c�est du partage, de lՎchange, du rire, de lՎmotion, de lՎcoute, du respect. Le gagnant de la sc�ne repartira avec le tr�sor des pirates du slam. Bateau ivre

Tours

dernière mise à jour : 2022-04-08 par ADT 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Mercredi Slam Tours 2022-04-27 was last modified: by Mercredi Slam Tours Tours 27 avril 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire