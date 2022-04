Mercredi Slam

La Meute Slam s’associe avec le nouveau Bateau Ivre pour vous proposer une scène ouverte aux poètes tous les mois. Le principe est simple, vous venez sur scène pour dire votre texte, sans costumes ni déguisements. Vous avez 3 minutes sans musique et avec ou sans notes du public (format tournoi ou pas, c’est vous qui choisissez la formule en montant sur la scène)…et évidement c’est du partage, de l’échange, du rire, de l’émotion, de l’écoute, du respect. Le gagnant de la scène repartira avec le trésor des pirates du slam. Le principe est simple, vous venez sur scène pour dire votre texte, sans costumes ni déguisements. Vous avez 3 minutes sans musique et avec ou sans notes du public (format tournoi ou pas, c’est vous qui choisissez la formule en montant sur la scène)… VENEZ JETER L’ENCRE AU BATEAU IVRE

