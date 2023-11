Mercredi, répare et entretien toi-même ton vélo ! Paillettes & Cambouis – Atelier d’autoréparation vélo solidaire Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 15 novembre 2023 au mercredi 25 novembre 2026 :

mercredi

de 14h00 à 18h30

.Tout public. gratuit sous condition

Adhésion nécessaire sur place : à prix libre et conscient, en fonction de vos moyens (sans justification) et de votre envie de soutenir le lieu : 15 euros tarif solidaire, 30 euros tarif équilibre de l’asso, 45 euros et plus plus plus tarif pour que l’association soit ouverte au plus grand nombre.

Nouvel atelier d’autoréparation cycle solidaire dans le 10ème arrondissement, ouvert à toustes.

✨Paillettes & Cambouis✨, c’est un projet collectif et solidaire autour du rémploi, de l’entraide, de la promotion du vélo et de l’autonomie pour toustes à travers la mécanique. Mais c’est aussi un laboratoire d’idées, un lieu de vie, de partage, de fêtes et d’apprentissages !

Que tu aies des centaines d’heures d’expérience à bidouiller les systèmes vélo les plus sophistiqués, ou que tu ne saches pas te servir d’une pompe, que tu sois un.e bobo du quartier ou en dêche de thunes, peu importe ton âge, ton identité de genre, ta pratique, passe nous rencontrer et rejoins-nous !

Ici, tout le monde peut bénévoler et/ou être aidé.e en fonction de ce dont ielle a envie et se sent capable, mais aussi en fonction de ses objectifs d’apprentissage : par l’entraide et la bienveillance, on arrive toujours à se débrouiller :)

Si ton vélo fait un petit bruit agaçant, un gros bruit inquiétant, que tu prépares un voyage ou que juste tu aimes tellement ta bicyclette que t’as envie d’en prendre soin, n’hésite plus, viens.

Pour l’instant, le lieu est peu ou pas accessible aux personnes en situation de handicap physique.

Atelier Paillettes & Cambouis, 1 rue Robert Blache 75010 Paris.

Atelier fermé les jours fériés.

Plus d’infos : https://www.paillettesetcambouis.org/

