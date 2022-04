MERCREDI RÉCRÉACTIF À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Découverte du Land Art.

Lecture d’albums suivis de création végétale commune en extérieur

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Matériel fourni. Sur réservation. Mercredi Récréactif à Baugé mediatheque@baugeenanjou.fr +33 2 41 84 12 18 Découverte du Land Art.

