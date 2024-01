MERCREDI ON LIT AVEC LE NEST Thionville, mercredi 31 janvier 2024.

La librairie Tome 5 et le NEST-CDN de Thionville ont le plaisir de vous convier pour une lecture réalisée par les artistes du NEST.

Les artistes Aude-Laurence Biver et Nolwenn Peterschmitt réaliseront la mise en voix d’un texte de Natalka Vorojbyt Mauvaises routes*.

Cette lecture est programmée dans le cadre de l’accueil au NEST du spectacle de Lucie Berelowitsch, Les géants de la montagne, les 25 et 26 janvier 2024.

Le texte a été choisi pour sa thématique, l’invasion de la Crimée, qui résonne avec la montée des extrêmes abordée dans Les géants de la montagne et qui est également un clin d’œil à la présence du groupe punk ukrainien Les dakhs daughters dans le spectacle.

Un tirage au sort aura lieu le soir de la lecture pour gagner 2 places pour Les géants de la montagne, un verre vous sera proposé également pour prolonger ce moment convivial.Tout public

0 EUR.

46 rue de Paris

Thionville 57100 Moselle Grand Est thionvillecentre@hisler.fr

Début : 2024-01-31 16:00:00

fin : 2024-01-31 17:00:00



