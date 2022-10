Mercredi Nature : Rallye nature automnal

Mercredi Nature : Rallye nature automnal, 26 octobre 2022, . Mercredi Nature : Rallye nature automnal



2022-10-26 – 2022-10-26 La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire. Ce mercredi, nous proposons une chasse aux énigmes. Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie) A partir de 6 ans

Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso. La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville