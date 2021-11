Mercredi Nature : Même pas peur ! Oudalle, 3 novembre 2021, Oudalle.

Mercredi Nature : Même pas peur ! Oudalle

2021-11-03 10:00:00 – 2021-11-03

Oudalle 76430 Oudalle

Pour ce dernier Mercredi Nature de l’année 2021, la Maison de l’Estuaire vous propose de célébrer Halloween autrement.

Les bonbons et la bonne humeur sont de coutume, mais il s’agit cette fois de troquer mesdames araignées et chauves-souris en plastique contre quelques activités ludiques pour mieux apprendre à connaître ces petites bêtes qui font tellement peur et essayer de les percevoir différemment. Une belle occasion de faire tomber les mythes et les masques (enfin presque tous) !

A partir de 6 ans

Prévoir des bottes et un masque

Tarifs : premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants, enfant 3€

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org

dernière mise à jour : 2021-10-29 par