Mercredi nature de l’été Saint-Vigor-d’Ymonville, mercredi 10 juillet 2024.

Mercredi nature de l’été Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie).

A partir de 6 ans Durée 2h30

Prévoir bottes

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou au 02.35.24.80.01

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 10:00:00

fin : 2024-07-10



