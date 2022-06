Mercredi Musiques du Monde – Dhoad Gypsies of Rajasthan Erquy, 3 août 2022, Erquy.

Venu du Rajasthan, héritier d’une illustre famille de musiciens des Maharajas, le petit prince Rahis Bharti est à la tête de Dhoad Gypsies of Rajasthan. Il a traîné dans ses bagages son tabla et toutes les couleurs de son pays. Dans leurs mots, dans les chants, ce sont les princesses hindoues qui attendent la pluie, l’amer souvenir des déserts antiques, les illustres palais des rois d’autrefois et toujours l’appel langoureux de l’être aimé. Musiciens, chanteurs et danseuses vous emportent dans un intermède bouillonnant hors du temps et des frontières. Derrière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se révèle, une tradition orale transmise depuis sept générations.

Aujourd’hui, Rahis Bharti est à la tête d’un empire (ses spectacles se sont joués plus de 1200 fois dans plus de 110 pays). Plus d’un millier de concerts autour du monde ont fait de Dhoad, les gitans du Rajasthan, l’ambassadeur culturel du Rajasthan.

18h30 > 21h00 : 1re partie par Dj set Ajax Tow

21h00 > Concert DHOAD Gypsies of Rajasthan

accès libre et gratuit

