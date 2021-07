Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Mercredi Ludique : HÔTEL A INSECTES Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Proupiary

Mercredi Ludique : HÔTEL A INSECTES Abbaye de Bonnefont, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Proupiary. Mercredi Ludique : HÔTEL A INSECTES

Abbaye de Bonnefont, le mercredi 14 juillet à 15:00

La nature est faite de cycles. Les insectes y ont leur place, leur fonction. Ils sont notamment très utiles au jardin ! Fourmis, coccinelles, perce-oreilles… On tentera de créer un nid douillet pour toutes ces petites bêtes qui nous entourent que les enfants pourront ramener à la maison. _Les parents peuvent en profiter pour visiter l’abbaye, le jardin médiéval et l’exposition « L’Art roman, de la sculpture au masque », siroter un verre au Bar à Jus ou pourquoi pas faire une balade sur le chemin de Nankin !_

5,50€ par enfant (sur réservation)

Animation pour les enfants de 6 à 12 ans Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Proupiary Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye de Bonnefont Adresse Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Ville Proupiary lieuville Abbaye de Bonnefont Proupiary