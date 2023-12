Mercredi ludique : 36H à la rédac, créez votre reportage ! Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mercredi ludique : 36H à la rédac, créez votre reportage ! Bibliothèque François Villon Paris, 13 mars 2024, Paris. Le mercredi 13 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. gratuit

Venez jouer à « 36H à la rédac », un jeu de société qui vous placera dans la peau de jeunes journalistes écrivant un reportage sur une affaire de disparition. Un jeu dont vous êtes le héros, spécial éducation aux médias (EMI) ! Les joueurs devront réaliser un reportage, pour le journal de 13 heures, sur la disparition de Matéo, un enfant. Entre enquête et fausses pistes, le jeu vous amènera à vous interroger sur les notions de journalisme et de désinformation. 2 à 9 joueurs, pour des parties de 45 minutes. Dès 10 ans. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR

bibliotheques.lehavre.fr 36H à la rédac Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75010 Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/