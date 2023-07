Mercredi Jeux Vidéo Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mercredi Jeux Vidéo Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 13 septembre 2023, Paris. Le mercredi 18 octobre 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 04 octobre 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 13 septembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

La médiathèque sort ses jeux vidéo ! Venez vous défiez entre amis ou en famille sur PS4 ou Switch, avec les manettes ou en réalité virtuelle. La médiathèque sort ses jeux vidéo ! Venez deux mercredi après-midi par mois vous défier à la console, entre amis ou en famille. Entrée libre et gratuite. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

médiathèque de la Canopée Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/