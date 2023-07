Mercredi Jeux Vidéo à la BPI pour le festival Press Start Bibliothèque Publique d’Information Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 27 septembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Les bibliothécaires de la Canopée s’installent dans le salon Jeux vidéo de la Bibliothèque Publique d’Information !

Choisissez un avatar gourmand sucré ou salé et partez au combat armé d’un boomerang et de pouvoirs tous plus fourbes les uns que les autres ! Vous pourrez créer sur place votre propre badge pour célébrer vos victoires.

Ce moment de jeux et l’atelier créatif seront bilingues Français/Langue des Signes Française.

Cet atelier se déroulera à la Bibliothèque Publique d’Information, dans le cadre du festival Press Start.

Bibliothèque Publique d’Information Place Georges Pompidou 75004 Paris

Contact :

Boomerang Fu