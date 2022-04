Mercredi jeux de piste & ateliers créatifs Aix-en-Provence, 4 mai 2022, Aix-en-Provence.

Mercredi jeux de piste & ateliers créatifs CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

2022-05-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-25 16:30:00 16:30:00 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À la suite de la visite, découvre la perspective et sa magie dans l’un de nos ateliers haut en couleur et en effets visuels. Les œuvres de Victor Vasarely n’auront plus de secrets pour toi.



Programmation

Le 4 mai – Le Zèbre

Vasarely peint son premier zèbre en 1937, sa curieuse robe rayée, offre à l’artiste une multiplicité de jeux graphiques. Imaginez votre propre Zèbre à partir des jeux de lignes noires et blanches.Avec cet atelier, adultes et enfants travailleront sur la composition à travers les formes géométriques, les couleurs contrastées, des éléments indispensables à la création du mouvement et du volume dans l’œuvre.



Le 11 – Les illusions d’optiques

Entre 1964 et 1971, Vasarely reprend le cube de Kepler, pour créer des illusions d’optique. A ton tour, inspire-toi de son travail et invente à partir d’un hexagone ou d’un losange ton propre effet d’optique. Entre couleur, volume et composition, tu aborderas la perspective dans son ensemble.



Le 18 – Jouons à l’architecte

Vasarely voulait un art pour tous, intégré dans l’architecture et l’urbanisme. Après avoir déambulé dans les intégrations monumentales de la Fondation.

Inspire-toi des grandes idées du projet de la Cité Polychrome du bonheur de Vasarely pour créer ton propre bâtiment utopique en 3D. A la fin de l’atelier, avec tes camarades assemblez vos constructions pour donner naissance à une ville utopique.



Le 25 – Labyrinthe géométrique

Curieux et passionné des sciences, Vasarely reprend pour créer ses œuvres aux formes complexes la théorie sur la persistance rétinienne. L’œil du visiteur est trompé, par des jeux de juxtaposition de plan troublant ainsi sa perception.

Créé à ton tour un labyrinthe visuel composé de formes géométriques et de dégradés de couleurs.

À travers une visite rythmée d’énigmes en plein cœur des illusions d’optiques, déchiffre cet univers unique et géométrique pour gagner des indices et accéder au trésor de la Fondation Vasarely

accueil.fondation@gmail.com +33 4 42 20 01 09 https://www.fondationvasarely.org/

