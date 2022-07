Mercredi en musique au Refuge de la Traye Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Mercredi en musique au Refuge de la Traye Les Allues, 13 juillet 2022, Les Allues. Mercredi en musique au Refuge de la Traye

Refuge de la Traye – Plateau de la Traie Les Allues Savoie

2022-07-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-17 16:00:00 16:00:00 Les Allues

Savoie Empruntez le chemin de la Traie, qui vous conduira à travers la forêt jusqu’au Refuge. Puis installez vous confortablement sur notre terrasse panoramique, et profitez d’un after lunch musical dans un cadre exceptionnel. reservation@refugedelatraye.com +33 4 58 24 04 04 https://www.refugedelatraye.com/ Les Allues

