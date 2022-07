Mercredi en fête

Mercredi en fête, 3 août 2022, . Mercredi en fête



2022-08-03 20:30:00 – 2022-08-03 00:00:00 Programmation de la soirée : Skol Sonerien Landreger – Place du Martray de 20h30 à 21h et place des Halles de 22h30 à 23h. Le Bour – Bodros – Scène du Martray de 21h à 22h. Raul y Manoloco – Scène du Martray de 22h30 à 00h. Bagad Sonerien Bro Dreger – Place des Halles de 20h30 à 21h et place du Martray de 22h à 22h30. Djibou – Scène des Halles de 21h à 22h30. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

