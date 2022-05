MERCREDI EN FAMILLE AU CHÂTEAU DE LA RAGOTIÈRE À LA REGRIPPIERE, 31 août 2022, .

MERCREDI EN FAMILLE AU CHÂTEAU DE LA RAGOTIÈRE À LA REGRIPPIERE

2022-08-31 – 2022-08-31

La dégustation, ce n’est pas que pour les grands ! En famille ou entre amis, testez vos sens et laissez-vous surprendre par des expériences étonnantes… Saurez-vous distinguer un rouge d’un blanc ? Réussirez-vous à différencier l’amer du sucré ? Aurez-vous le nez assez fin pour tenter de retrouver les mystérieux arômes que renferment vos flacons ?

C’est à vous de jouer ! Vous serez accueillis au cœur du domaine, dans notre belle chapelle du 14ème siècle, pour un moment privilégié. Toutes ces expériences sont possibles avec du vin ou du jus de raisin, selon vos envies///

Tous les mercredis de l’été (juillet et août) à 15h///

De 3 à 10 personnes – 1h30 – 15€/adulte et 7€ – de 12 ans et gratuit – de 5 ans – Réservation jusqu’à 24h avant

