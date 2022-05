MERCREDI DU BIEN-ÊTRE, 20 juillet 2022, .

MERCREDI DU BIEN-ÊTRE

2022-07-20 – 2022-07-20

Conférence et séance de yoga du rire. Par Catherine Valencourt, animatrice certifiée par l’IFY du rire et Rire Santé. Entrée gratuite. Tous les mercredis du 20/07 au 10/08 à 17h au Sallon Escoffier. Prévoir une tenue décontractée et un tapis de yoga. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique.

http://www.neufchatel-hardelot-animations.fr/

