Les mercredis du 110 proposent une fois par mois une session d’atelier amenant un intervenant extérieur ou un personnel de de service académique à présenter des techniques innovantes ou expérimentales sur des domaines transversaux de l’EAC, du numérique, du développement durable, de la culture scientifique et technique ou de la formation. Pour cette 1ère édition, Récréasciences, centre de culture scientifique, technique et industrielle, a proposé un escape game sur les dangers des réseaux sociaux. Mercredi du 110 : découvrir des usages innovants de manière ludique en famille 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T15:30:00

