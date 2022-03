Mercredi des Musées « Résurgence et affirmation d’une figure entravée dans l’art de Dominique d’Acher » Sens, 9 mars 2022, Sens.

EUR 0 0 Les Musées de Sens vous proposent un Mercredi des Musées sur le thème “Résurgence et affirmation d’une figure entravée dans l’art de Dominique d’Acher”. Cette conférence est conduite par Samuel Monier, responsable des collections et des expositions temporaires au Musée des Beaux-Arts de Dole, et sera suivie d’une représentation de danse contemporaine par la Compagnie In Vitro à 20h.

+33 3 86 64 46 22 http://www.musees-sens.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-15 par