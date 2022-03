Mercredi des Mômes Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Quiberon

Mercredi des Mômes Quiberon, 20 juillet 2022, Quiberon. Mercredi des Mômes Jardin de Brétinio à côté de l’Office de Tourisme 14 rue de Verdun Quiberon

2022-07-20 – 2022-07-20 Jardin de Brétinio à côté de l’Office de Tourisme 14 rue de Verdun

Quiberon Morbihan 18h. Chaque semaine, retrouvez un spectacle jeune public pour rêver, s’émerveiller et s’amuser. Au programme : jonglerie, clowns, féérie ou dérision. Durée 45 à 50 minutes. Adapté à tout public. +33 2 97 30 24 00 18h. Chaque semaine, retrouvez un spectacle jeune public pour rêver, s’émerveiller et s’amuser. Au programme : jonglerie, clowns, féérie ou dérision. Durée 45 à 50 minutes. Adapté à tout public. Droits gérés

Jardin de Brétinio à côté de l’Office de Tourisme 14 rue de Verdun Quiberon

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quiberon Autres Lieu Quiberon Adresse Jardin de Brétinio à côté de l'Office de Tourisme 14 rue de Verdun Ville Quiberon lieuville Jardin de Brétinio à côté de l'Office de Tourisme 14 rue de Verdun Quiberon Departement Morbihan

Quiberon Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Mercredi des Mômes Quiberon 2022-07-20 was last modified: by Mercredi des Mômes Quiberon Quiberon 20 juillet 2022 morbihan Quiberon

Quiberon Morbihan