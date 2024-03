Mercredi des enfants Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, mercredi 3 avril 2024.

Mercredi des enfants Le mercredi 3 avril 2024 de 14h30 à 17h, c’est le mercredi des enfants. Mercredi 3 avril, 14h30 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Pour les enfants : Entrée + animation : 8 €

Début : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Déclinaisons chocolatées », la Maison Rurale de l’Outre-Forêt propose aux enfants une visite guidée de l’exposition avec dégustation de chocolat.

Un atelier pâtisserie « brioche et chocolat », un jeu de découverte et un conte complèteront l’animation.

L’après-midi se terminera par un goûter.

Sur inscription préalable

Infos + : 03 88 80 53 00 ou contact@maison-rurale.fr

