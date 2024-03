Mercredi des enfants au château de Carneville Carneville, mercredi 26 juin 2024.

Mercredi des enfants au château de Carneville Carneville Manche

Oyez ! oyez ! Avis aux jeunes damoiseaux et jeunes damoiselles !

L’équipe du château de Carneville invite les enfants à la création, à l’imagination et à la découverte de la vie ancestrale. Tout d’abord, les petites recrues en apprendront plus sur l’histoire des vieilles pierres du château et la nature foisonnante du parc qui l’entoure. Ensuite, viendra l’heure des travaux pratiques ! Des ateliers permettront à vos enfants de mettre à profit leurs nouvelles connaissances et de laisser leur imagination débordante s’exprimer.

Cette semaine, la thématique sera Atelier de percussions et rythmes dans le parc

Durée 1h30, de 10h30 à 12h00.

Présence d’un adulte accompagnant requise par « famille » (inclus dans le tarif).

Prévoir des chaussures confortables et imperméables, ainsi qu’un coup-de-vent. Nous pourrons nous abriter en cas d’intempéries.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 10:30:00

fin : 2024-06-26 12:00:00

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L'événement Mercredi des enfants au château de Carneville Carneville a été mis à jour le 2024-03-20