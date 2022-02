Mercredi des Cendres Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mercredi des Cendres Église Saint-Gervais,Paris, 2 mars 2022, Paris. Mercredi des Cendres

le mercredi 2 mars à Église Saint-Gervais, Paris

**Mercredi 2 mars** **(l’horaire peut changer en fonction des indications sanitaires)** * 7h : laudes * 12h30 : office du milieu du jour * 18h : messe avec imposition des cendres _ »Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »_ Célébrer l’entrée en Carême avec les Fraternités de Jérusalem Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T07:00:00 2022-03-02T08:00:00;2022-03-02T12:30:00 2022-03-02T13:15:00;2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T19:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais,Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Gervais,Paris Paris Departement Paris

Église Saint-Gervais,Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mercredi des Cendres Église Saint-Gervais,Paris 2022-03-02 was last modified: by Mercredi des Cendres Église Saint-Gervais,Paris Église Saint-Gervais,Paris 2 mars 2022 Église Saint-Gervais Paris Paris, Paris

Paris Paris