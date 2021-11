Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Mercredi des Blaches (événement convivial et culturel) : Fête de la Samain Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Vernoux-en-Vivarais

Mercredi des Blaches (événement convivial et culturel) : Fête de la Samain Vernoux-en-Vivarais, 10 novembre 2021, Vernoux-en-Vivarais. Mercredi des Blaches (événement convivial et culturel) : Fête de la Samain Gîte de groupe Les Blaches 690 Chemin des Blaches Vernoux-en-Vivarais

2021-11-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-10 Gîte de groupe Les Blaches 690 Chemin des Blaches

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Vernoux-en-Vivarais Au programme : conte théâtral pour petits et grands (à 15h), goûter (à 16h), échanges sur l’autonomie énergétique et alimentaire (à 17h), apéritif et repas à base de délices d’automne (à 18h30), et petit bal avec introduction aux danses folk (à 20h). lafabrik@lesblaches.com +33 4 75 61 72 13 https://lesblaches.com/actualites/ Gîte de groupe Les Blaches 690 Chemin des Blaches Vernoux-en-Vivarais

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Privas Centre Ardèche Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Autres Lieu Vernoux-en-Vivarais Adresse Gîte de groupe Les Blaches 690 Chemin des Blaches Ville Vernoux-en-Vivarais lieuville Gîte de groupe Les Blaches 690 Chemin des Blaches Vernoux-en-Vivarais