Mercredi déjanté Mauléon-Licharre, 9 mars 2022, Mauléon-Licharre.

Mercredi déjanté Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

2022-03-09 – 2022-03-09 Collectif souletin 14 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Et c’est reparti ! On vous partage une première action. Atelier animé par Caroline, Manon et Alinda. Sur inscription.

Sartze on deneri ! Partekatzen dizuegu gure martxoko lehen tailerra vurraso eta haurren artean. Izena eman.

+33 6 51 89 17 47

