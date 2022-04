Mercredi Découverte – Ptits sportifs Gruchet-Saint-Siméon Gruchet-Saint-Siméon Catégories d’évènement: Gruchet-Saint-Siméon

Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime Gruchet-Saint-Siméon Tous les mercredis, les parents domiciliés sur le territoire de la communauté de communes Terroir de Caux peuvent venir pratiquer gratuitement une activité avec leur enfant. Dès 2 ans

Ce mercredi, activité Ptits sportifs

Réservation obligatoire

